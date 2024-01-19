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Кузнецов Арсений Георгиевич

Место рождения

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1879 по 1948
Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Родился и жил в Марыгино, занимался сельским хозяйством
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кузнецова Евдокия Арсеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузнецов Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кузнецов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кузнецов Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кузнецов Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Родился в 1923 или 1924 году.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Игнатий Арсеньевич

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
По информации от потомка Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Евгения Арсеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Марыгино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Пелагея Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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