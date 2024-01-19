Кузнецов Арсений Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1879 по 1948
Родился и жил в Марыгино, занимался сельским хозяйством
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кузнецова Евдокия Арсеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кузнецов Николай Арсеньевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кузнецов Михаил Арсеньевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
Родился в 1923 или 1924 году.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Игнатий Арсеньевич
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
По информации от потомка Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Евгения Арсеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Артемьевна
По информации от потомков Кузнецовых Нины Живушкиной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно