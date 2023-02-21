Хромова Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кралина Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1909
Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кралина Варвара Анисимовна
Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1933