Хромова Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кралина Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Хромов Иван Анисимович

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кралина Варвара Анисимовна

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромов Борис Анисимович

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Онисим (Анисим) Иванович

Смерть
1933
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