Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мама

Рождение ребёнка
15.02.1894

Сын: Ходесъ Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Ходесъ Давид Абрамович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Сын: Ходесь Элиазарь Давидович

Отец ребёнка: Ходесъ Давид Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходесъ Давид Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходесъ Давид Абрамович

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