Гродникъ (Гродникъ) Хая Нахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мама
Рождение ребёнка
15.02.1894
Отец ребёнка: Ходесъ Давид Абрамович
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1896
Сын: Ходесь Элиазарь Давидович
Отец ребёнка: Ходесъ Давид Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно