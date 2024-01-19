Ипаткова Нина Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.09.1939
Место призыва Медвежьегорский РВК, Карело-Финская ССР, Медвежьегорский р-н Дата призыва __.__.1941; __.09.1939 Воинское звание лейтенант медслужбы; военфельдшер; лейтенант мед. сл. Воинская часть АПГ ... Показать все
Военная награда
23.11.1944
Воинское звание: лейтенант медслужбы Воинская часть: АПГ 2765 26 А КарФ Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 420 от: 23.11.1944 Издан: ВС 26 А Карельского фронта
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: лейтенант медслужбы Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945 Инфор... Показать все
Демобилизация
10.12.1945
Воинское звание: лейтенант мед. сл. Наименование воинской части: ЭГ 1908 КарФ, 3 УкрФ
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 80 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно