Крылов Николай Ясонович
Место рождениядеревня Лотра Багиши, Аликовский район,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крылов Ясон Захарович
Мать: Крылова Ольга Михайловна
деревня Лотра Багиши, Аликовский район,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно