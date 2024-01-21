Крылов Николай Ясонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Николай Ясонович

Место рождения

деревня Лотра Багиши, Аликовский район,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов Ясон Захарович

Мать: Крылова Ольга Михайловна

деревня Лотра Багиши, Аликовский район,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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