Горбачёв Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912 ст.
Крещение
19.?.1912 ст.
Священник Исаакий Стольников. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горбачёв Георгий Потапович. Отец. Казак Яманского посёлка Горбачёва Феоктиста Агеевна. Мать Носков Авдей Иоакимович. Восприемник. Учите... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно