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Горбачёв Иван Георгиевич

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.08.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912 ст.

Отец: Горбачёв Георгий Потапович

Мать: Горбачёва Феоктиста Агеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.?.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Исаакий Стольников. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горбачёв Георгий Потапович. Отец. Казак Яманского посёлка Горбачёва Феоктиста Агеевна. Мать Носков Авдей Иоакимович. Восприемник. Учите... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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