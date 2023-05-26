Рудакова Наталья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Наталья Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.

Дочь: Рудакова Марфа Даниилова

Отец ребёнка: Рудаков Даниил Титов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Даниил Титов

Смерть
Неизвестно
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