Рудакова Наталья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1916 ст.
Дочь: Рудакова Марфа Даниилова
Отец ребёнка: Рудаков Даниил Титов
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Даниил Титов
Смерть
Неизвестно