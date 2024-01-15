Пархоменко Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.

Сын: Пархоменко Илья Ефимович

Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-L?i=578&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.08.1890 ст.

Сын: Пархоменко Степан Ефимович

Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1892 ст.

Сын: Пархоменко Касьян Ефимович

Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.08.1894 ст.

Дочь: Фекла Ефимовна

Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Ефим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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