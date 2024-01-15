Пархоменко Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-L?i=578&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.08.1890 ст.
Сын: Пархоменко Степан Ефимович
Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1892 ст.
Сын: Пархоменко Касьян Ефимович
Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович
Рождение ребёнка
22.08.1894 ст.
Дочь: Фекла Ефимовна
Отец ребёнка: Пархоменко Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно