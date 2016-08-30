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Бунаков Сергей

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

11.07.1968

Дата смерти

30.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1968

Отец: Бунаков Виктор Фёдорович

Мать: Бунакова Валентина Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1993

Сын: Бунаков Константин

Мать ребёнка: Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Надежда Александровна

Смерть
30.08.2016
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Причина смерти: Сахарный диабет, гангрена, смерть во время операции по ампутации ноги. Не выдержало сердце
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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