Бунаков Сергей
Место рождения
Дата рождения11.07.1968
Дата смерти30.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1968
Рождение ребёнка
08.12.1993
Сын: Бунаков Константин
Мать ребёнка: Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Надежда Александровна
Смерть
30.08.2016
Причина смерти: Сахарный диабет, гангрена, смерть во время операции по ампутации ноги. Не выдержало сердце
Похороны
Неизвестно