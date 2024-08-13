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Шейнов Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шейнов Герасим Тихонович

Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шейнов Афанасий Тихонович

Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Шейнова) Ксения Тихоновна

Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шейнова) Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

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