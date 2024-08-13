Шейнов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шейнов Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Шейнова) Ксения Тихоновна
Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шейнова) Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна