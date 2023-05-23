Чугуев Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуев Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1890

Дата смерти

05.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чугуев Семен Андреевич

Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугуева Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугуева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна

Смерть
05.02.1974
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