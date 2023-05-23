Чугуев Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1890
Дата смерти05.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугуева Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугуева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чугуева - Абрамова Агафья Авдеевна
Смерть
05.02.1974