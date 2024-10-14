Марья
женский, родилась 1794
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Антипович1794 г.р.
Дети
Пелагея Васильевна1723 г.р.
Григорий Васильевич1817 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антипович
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Антипович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антипович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антипович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ермил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антипович
Смерть
Неизвестно