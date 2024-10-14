Марья 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1794

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Антипович1794 г.р.
Дети
Пелагея Васильевна1723 г.р.
Григорий Васильевич1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антипович

Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Антипович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антипович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антипович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ермил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антипович

Смерть
Неизвестно

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