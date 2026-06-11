Сарапулов Кирилл Анисимов
мужской, родился 1791
умер Неизвестно
ОтецСарапулов Анисим Павлов1758 г.р.
Супруги
Дети
Сарапулов Гаврило Кириллов1816 г.р.
Сарапулов Прохор Кириллов1817 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1791
Отец: Сарапулов Анисим Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1811
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сарапулов Гаврило Кириллов
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Российская Империя, Томская губерния, Барнаульский уезд, Карасукская волость, д. Грамотино
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сарапулов Прохор Кириллов
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Российская Империя, Томская губерния, Барнаульский уезд, Карасукская волость, д. Грамотино
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сарапулов Терентей Кириллов
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1821 или 1827
Сын: Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сарапулов Елисей Кириллович
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Сарапулова) Марфа Кирилловна
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Сарапулова) Лепитимья Кирилловна
Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева
Смерть
Неизвестно