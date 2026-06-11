Сарапулов Кирилл Анисимов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулов Кирилл Анисимов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1791

умер Неизвестно

Отец
Сарапулов Анисим Павлов1758 г.р.
Супруги
Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева1791 г.р.
Дети
Сарапулов Гаврило Кириллов1816 г.р.
Сарапулов Прохор Кириллов1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сарапулов Анисим Павлов

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1811

Жена: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сарапулов Гаврило Кириллов

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Российская Империя, Томская губерния, Барнаульский уезд, Карасукская волость, д. Грамотино

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сарапулов Прохор Кириллов

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Российская Империя, Томская губерния, Барнаульский уезд, Карасукская волость, д. Грамотино

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сарапулов Терентей Кириллов

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1821 или 1827

Сын: Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сарапулов Елисей Кириллович

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Сарапулова) Марфа Кирилловна

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Сарапулова) Лепитимья Кирилловна

Мать ребёнка: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Смерть
Неизвестно

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