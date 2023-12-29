Селивоненко Герасим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивоненко Григорий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селивоненко Сергей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селивоненко) Валентина Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селивоненко) Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно