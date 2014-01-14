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Колпакова Ульяна Сергеевна
Колпакова Ульяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
14.01.2014
Пол
Женский
Отец
Колпаков Сергей Николаевич
1978 г.р.
Мать
Колпакова (Васильева) Ксения Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2014
Отец:
Колпаков Сергей Николаевич
Мать:
Колпакова Ксения Александровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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