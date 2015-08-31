Загидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна

Загидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна

Место рождения

д. Янгурча Стерлибашевский район БАССР

Дата рождения

15.12.1933

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Янгурча Стерлибашевский район БАССР
Рождение ребёнка
21.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

г..Стерлитамак РБ
Рождение ребёнка
26.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Бирск, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Бирск, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Хусаин Хисматович

Бирск, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загидуллин Хусаин Хисматович

Смерть
31.08.2015
г.Стерлитамак РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Г.Стерлитамак РБ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close