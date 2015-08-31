Загидуллина (Худайназарова) Таслима Мухаматшаевна
Место рожденияд. Янгурча Стерлибашевский район БАССР
Дата рождения15.12.1933
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1956
г..Стерлитамак РБ
Рождение ребёнка
26.01.1967
Бирск, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бирск, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бирск, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2015
г.Стерлитамак РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Г.Стерлитамак РБ