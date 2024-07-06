Астахов Сергей Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Астахов Сергей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Астахова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Астахов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Астахова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1925

Дочь: Астахова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Астахова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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