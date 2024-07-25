Новожилов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новожилов Александр

Мать: Новожилова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Александра Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Александра Артемьевна

Рождение ребёнка
16.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Александра Артемьевна

Ковригино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Александра Артемьевна

Смерть
Неизвестно

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