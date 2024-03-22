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Морозов Елисей Фролович

Место рождения

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Фрол

Мать: не указана

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Военная служба
Между 1914 и 1917
113-й пехотный Старорусский полк, Первая Мировая Война
рядовой
Демобилизация
07.05.1916
Первая Мировая Война
болен | Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%26groups%3Dawd%3Apt... Показать все
Смерть
Неизвестно
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