Морозов Елисей Фролович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Фрол
Военная служба
Между 1914 и 1917
113-й пехотный Старорусский полк, Первая Мировая Война
рядовой
Демобилизация
07.05.1916
Первая Мировая Война
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Смерть
Неизвестно