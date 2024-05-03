Плюснин Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения03.12.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1988
Отец: Плюснин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.2012
Дочь: Плюснина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
10.05.2015
Дочь: Плюснина Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.2023
Дочь: Плюснина Арсения Ивановна
Мать ребёнка: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна