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Плюснин Иван Константинович

Место рождения

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

Дата рождения

03.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1988

Отец: Плюснин Константин

Мать: Плюснина Наталья Ивановна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.2012

Дочь: Плюснина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.2015

Дочь: Плюснина Валерия Ивановна

Мать ребёнка: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.01.2023

Дочь: Плюснина Арсения Ивановна

Мать ребёнка: Плюснина (Скурихина) Анна Андреевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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