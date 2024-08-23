Володина (Петрунина) Стефанида Петровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1817
Отец: Петр Ануфриевич
Мать: Марья Акифьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Володин Стефан Феодорович
Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Володин Василий Феодорович
Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Володин Алексей Феодорович
Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Володин Дмитрий Феодорович
Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович
Смерть
Неизвестно