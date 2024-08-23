Володина (Петрунина) Стефанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Петрунина) Стефанида Петровна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.11.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1817

Отец: Петр Ануфриевич

Мать: Марья Акифьевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Володин Стефан Феодорович

Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Володин Василий Феодорович

Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Володин Алексей Феодорович

Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Володин Дмитрий Феодорович

Отец ребёнка: Володин Феодор Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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