Иванина (Маркочева) Серафима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2001
Причина смерти: рак