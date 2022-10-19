Иванина (Маркочева) Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванина (Маркочева) Серафима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Маркочев Алексей Сергеевич

Мать: Маркочева (Большова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
Причина смерти: рак

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