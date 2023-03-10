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Уваров Александра Викуловна

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Пётр Пётрович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1875

Сын: Уваров Николай Петрович

Отец ребёнка: Уваров Пётр Пётрович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Уваров Борис Петрович

Отец ребёнка: Уваров Пётр Пётрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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