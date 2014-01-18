Фомичев Константин Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Константин Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1957

Дата смерти

18.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1981

Сын: Фомичев Максим Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
18.01.2014

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