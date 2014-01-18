Фомичев Константин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1957
Дата смерти18.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1981
Сын: Фомичев Максим Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
18.01.2014