Репин Геннадий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1930
Дата смерти04.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1954
Дочь: Шушкевич (Репина) Вера Геннадьевна
Мать ребёнка: Репина (Молева) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репина (Молева) Клавдия Ивановна
Смерть
04.01.2004
Причина смерти: Рак