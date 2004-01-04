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Репин Геннадий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1930

Дата смерти

04.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина (Молева) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1954

Дочь: Шушкевич (Репина) Вера Геннадьевна

Мать ребёнка: Репина (Молева) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репина (Молева) Клавдия Ивановна

Смерть
04.01.2004
Причина смерти: Рак

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