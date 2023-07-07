Лазаренко (Карпо) Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Карпо) Алина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1995 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1989

Отец: Карпо Александр

Мать: Карпо Светлана

Рождение ребёнка
05.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазаренко Данил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко Данил

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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