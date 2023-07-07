Лазаренко (Карпо) Алина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1989
Отец: Карпо Александр
Мать: Карпо Светлана
Рождение ребёнка
05.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазаренко Данил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазаренко Данил
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край