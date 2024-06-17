Малышева Акулина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Акулина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
30.07.1918

Дочь: Смирнова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

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