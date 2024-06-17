Малышева Акулина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
30.07.1918
Дочь: Смирнова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий