(Рогозина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Иов Борисович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рогозин Николай
Отец ребёнка: Рогозин Иов Борисович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рогозин Алексей
Отец ребёнка: Рогозин Иов Борисович
Смерть
Неизвестно