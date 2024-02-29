Фомичев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1940

Отец: Фомичев Иван Васильевич

Мать: Фомичева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
До 1980

Сын: Фомичев Павел Владимирович

Мать ребёнка: Фомичева Валентина

Рождение ребёнка
До 1982

Сын: Фомичев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Фомичева Валентина

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Валентина

Смерть
Неизвестно
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