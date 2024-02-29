Фомичев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1940
Отец: Фомичев Иван Васильевич
Мать: Фомичева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
До 1980
Сын: Фомичев Павел Владимирович
Мать ребёнка: Фомичева Валентина
Рождение ребёнка
До 1982
Сын: Фомичев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Фомичева Валентина
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Валентина
Смерть
Неизвестно