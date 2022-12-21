Bailey (Moore) Anne
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Bailey) Jane
Отец ребёнка: Bailey Crawshay
Бракосочетание
1820
Муж: Bailey Crawshay
Рождение ребёнка
04.04.1841
Сын: Bailey Crawshay
Отец ребёнка: Bailey Crawshay
Смерть
После 1875