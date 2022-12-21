Bailey (Moore) Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bailey (Moore) Anne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Bailey) Jane

Отец ребёнка: Bailey Crawshay

Бракосочетание
1820

Муж: Bailey Crawshay

Рождение ребёнка
04.04.1841

Сын: Bailey Crawshay

Отец ребёнка: Bailey Crawshay

Смерть
После 1875

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