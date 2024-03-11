Федосенко Тамила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киринчук Михаил Петрович
Мать: Киринчук Лида Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосенко Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Федосенко Николай Егорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосенко Жанетта Николаевна
Отец ребёнка: Федосенко Николай Егорьевич