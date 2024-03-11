Федосенко Тамила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосенко Тамила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киринчук Михаил Петрович

Мать: Киринчук Лида Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосенко Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Федосенко Николай Егорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосенко Николай Егорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосенко Жанетта Николаевна

Отец ребёнка: Федосенко Николай Егорьевич

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