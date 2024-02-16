Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Михайла Петрович

Мать: Марина Степановна

Смерть
1800
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