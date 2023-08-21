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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Екатерина Никитина
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец:
Иван
Мать:
Екатерина Никитина
Смерть
Неизвестно
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