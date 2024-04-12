Жедик Чеслав Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жедик Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жедик Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жедик Оксана Чеславовна
Мать ребёнка: Жедик Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жедик Кристина Чеславовна
Мать ребёнка: Жедик Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жедик Татьяна
Смерть
Неизвестно