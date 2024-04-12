Жедик Чеслав Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жедик Чеслав Тимофеевич

Место рождения

Щербы, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жедик Тимофей Яковлевич

Мать: Жедик Анна Константиновна

Щербы, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жедик Юрий Чеславович

Мать ребёнка: Жедик Татьяна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жедик Оксана Чеславовна

Мать ребёнка: Жедик Татьяна

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жедик Кристина Чеславовна

Мать ребёнка: Жедик Татьяна

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жедик Татьяна

Смерть
Неизвестно
Брест, Брестская область
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