Герасимова (Подкорытова) Татьяна Михайловна 29.03.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимова (Подкорытова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1970

Отец: Подкорытов Михаил Илларионович

Мать: Подкорытова (Гилязова) Раиса Насыровна

Бракосочетание
04.07.1998

Муж: Герасимов Эдуард Викторович

г.Владивосток. Свадьбу отмечали в отеле Хёндай было немного гостей, но на тот момент самых близких. В этот день Америка праздновала свой день Независимости.
Рождение ребёнка
02.06.2002

Дочь: Герасимова Ева Эдуардовна

Отец ребёнка: Герасимов Эдуард Викторович

родилась в 03ч.03мин. г.Владивосток Приморский край, роддом √4

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