Герасимова (Подкорытова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1970
Бракосочетание
04.07.1998
г.Владивосток. Свадьбу отмечали в отеле Хёндай было немного гостей, но на тот момент самых близких. В этот день Америка праздновала свой день Независимости.
Рождение ребёнка
02.06.2002
Дочь: Герасимова Ева Эдуардовна
Отец ребёнка: Герасимов Эдуард Викторович
родилась в 03ч.03мин. г.Владивосток Приморский край, роддом √4