Перова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977

Отец: Перов Владимир Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1996

Сын: Николаев Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
12.04.2002

Сын: Николаев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Васильевич

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