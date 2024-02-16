Перова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1977
Отец: Перов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
18.03.1996
Сын: Николаев Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.2002
Сын: Николаев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Васильевич