Фатеев Борис Андреевич
Место рожденияКузурово Верхнекетский район Томская область
Дата рождения15.03.1952
Дата смерти06.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатеева Людмила
Рождение ребёнка
01.06.1975
Дочь: Бронникова (Фатеева) Мария Борисовна
Мать ребёнка: Фатеева Людмила
Рождение ребёнка
01.07.1986
Дочь: Фатеева Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Фатеева Людмила
Смерть
06.05.2023