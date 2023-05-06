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Фатеев Борис Андреевич

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Место рождения

Кузурово Верхнекетский район Томская область

Дата рождения

15.03.1952

Дата смерти

06.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952

Отец: Фатеев Андрей Петрович

Мать: Фатеева (Трифонова) Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеева Людмила

Рождение ребёнка
01.06.1975

Дочь: Бронникова (Фатеева) Мария Борисовна

Мать ребёнка: Фатеева Людмила

Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.07.1986

Дочь: Фатеева Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Фатеева Людмила

Смерть
06.05.2023
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

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