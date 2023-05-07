Васса Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Желтопятов Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Желтопятов Степан Иванович

Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Желтопятов Николай Иванович

Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Желтопятов Иван Иванович

Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович

Знаменка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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