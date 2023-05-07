Васса Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Желтопятов Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Желтопятов Степан Иванович
Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Желтопятов Николай Иванович
Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Желтопятов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно