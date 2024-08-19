Von Roloff Roloffs Johann-Christophe
Место рожденияRiga, Latvia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Von Roloff ?
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1828
Сын: Von Roloff Roloffs Albert Johann Ioganovich,Ivanovich
Мать ребёнка: (Bsse Von Budberg Bar. Von Budberg Будберг) Nadezhda
Смерть
Неизвестно