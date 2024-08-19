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Von Roloff Roloffs Johann-Christophe

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Место рождения

Riga, Latvia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Roloff ?

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rolofs (Nata Von Roloff), Ritter Christopher-Christian Johann

Мать ребёнка: (Bsse Von Budberg Bar. Von Budberg Будберг) Nadezhda

Рождение ребёнка
08.06.1828

Сын: Von Roloff Roloffs Albert Johann Ioganovich,Ivanovich

Мать ребёнка: (Bsse Von Budberg Bar. Von Budberg Будберг) Nadezhda

Смерть
Неизвестно

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