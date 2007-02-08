Губейдуллина Катия
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1914
Дата смерти08.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губейдуллин Абдрахман
Рождение ребёнка
20.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губейдуллин Абдрахман
Смерть
08.02.2007