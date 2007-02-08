Губейдуллина Катия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губейдуллина Катия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1914

Дата смерти

08.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губейдуллин Абдрахман

Рождение ребёнка
20.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губейдуллин Абдрахман

Смерть
08.02.2007

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