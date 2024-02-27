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Крюкова (Смотрова) Нина Васильевна
Крюкова (Смотрова) Нина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1932
Пол
Женский
Отец
Крюков Василий Иванович
1916 г.р.
Мать
Истомина (Крюкова) Евгения Никоноровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Отец:
Крюков Василий Иванович
Мать:
Истомина Евгения Никоноровна
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