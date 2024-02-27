Крюкова (Смотрова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Смотрова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: Крюков Василий Иванович

Мать: Истомина Евгения Никоноровна

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