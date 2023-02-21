Горобчук Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоробчук Григорий Семёнович

Горобчук Григорий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горобчук Семён Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горобчук Мария Павловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горобчук Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Гл. бухгалтер сахарного завода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горобчук Мария Павловна

Смерть
1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close