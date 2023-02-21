Горобчук Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Горобчук Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горобчук Мария Павловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горобчук Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Гл. бухгалтер сахарного завода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горобчук Мария Павловна
Смерть
1960