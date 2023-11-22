Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович
Смерть
Неизвестно