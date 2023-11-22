Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шарыгин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шарыгин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шарыгин Федор Егорович

Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Шарыгин Егор Родионович

Смерть
Неизвестно
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