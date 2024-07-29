Тропников Мирон Авраамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смерти03.01.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена Настасья взята в замужество той же округи Спасского прихода деревни Нылоги у крестьянина Ивана Поморцева
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова
5ая Ревизская сказка 1795 года Исповедная роспись 1810 года
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Тропников Алексей Миронов
Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова
Жабья Слудка
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Тропников Евдоким Миронов
Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Тропникова Анна
Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова
Смерть
03.01.1853 ст.
д. Жабья Слудка Богоявленского прихода