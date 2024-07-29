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Тропников Мирон Авраамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

03.01.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: Тропников Авраам Афанасьев

Мать: Тропникова Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропникова Настасья Иванова

Жена Настасья взята в замужество той же округи Спасского прихода деревни Нылоги у крестьянина Ивана Поморцева
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Тропников Иван Миронов

Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова

5ая Ревизская сказка 1795 года Исповедная роспись 1810 года
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тропников Алексей Миронов

Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова

Жабья Слудка
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Тропников Евдоким Миронов

Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Тропникова Анна

Мать ребёнка: Тропникова Настасья Иванова

Смерть
03.01.1853 ст.
д. Жабья Слудка Богоявленского прихода

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