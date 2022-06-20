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Василий Леонтьевич

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Леонтий Прохорович

Мать: Устина Евстафьевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1724

Жена: Акилина Антоновна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Антоновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Антоновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Антоновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Акилина Антоновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Акилина Антоновна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Федоровна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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