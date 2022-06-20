Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Леонтий Прохорович
Мать: Устина Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1724
Жена: Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Акилина Антоновна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно