Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Авраамович

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Борис Авраамович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Филипп Борисович

Отец ребёнка: Борис Авраамович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Павел Борисович

Отец ребёнка: Борис Авраамович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Козма Борисович

Отец ребёнка: Борис Авраамович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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