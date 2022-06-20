Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Авраамович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Борис Авраамович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Филипп Борисович
Отец ребёнка: Борис Авраамович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Павел Борисович
Отец ребёнка: Борис Авраамович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Козма Борисович
Отец ребёнка: Борис Авраамович
Смерть
Неизвестно