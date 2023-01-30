Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

29.07.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
27.04.1841 ст.

Муж: Щучкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Щучкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Щучкин Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1844 ст.

Сын: Щучкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Щучкин Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1845 ст.

Дочь: Субботина (Щучкина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Щучкин Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.07.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1855 год. Фонд № 496. Оп.8. Д. 254 Даты документов: 1855-1855 Кол-во листов: 1130 830об.(861) Метрическая книга Николаевской Глинковской церкви города Вологды... Показать все
Похороны
31.07.1855 ст.
на Богородском кладбище за Глинками

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