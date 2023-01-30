Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти29.07.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.04.1841 ст.
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1844 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1845 ст.
Дочь: Субботина (Щучкина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Щучкин Федор Иванович
Смерть
29.07.1855 ст.
Метрические книги церквей г. Вологды за 1855 год. Фонд № 496. Оп.8. Д. 254 Даты документов: 1855-1855 Кол-во листов: 1130 830об.(861) Метрическая книга Николаевской Глинковской церкви города Вологды... Показать все
Похороны
31.07.1855 ст.
на Богородском кладбище за Глинками