Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна
Место рожденияМедянский Острожек
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1755
Сын: Свешников Иван Максимович
Отец ребёнка: Свешников Максим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Свешников Максим Максимович
Отец ребёнка: Свешников Максим Ермолаевич
Смерть
После 1785