Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна

Место рождения

Медянский Острожек

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1754

Муж: Свешников Максим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Свешников Иван Максимович

Отец ребёнка: Свешников Максим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Свешников Максим Максимович

Отец ребёнка: Свешников Максим Ермолаевич

Смерть
После 1785

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