Гульпа Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульпа Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1950

Дата смерти

06.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950

Отец: Гульпа Василий

Мать: Гульпа Клавдия

Рождение ребёнка
06.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.1993
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