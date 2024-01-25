Гульпа Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1950
Дата смерти06.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1950
Отец: Гульпа Василий
Мать: Гульпа Клавдия
Рождение ребёнка
06.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.1993