Початков Алексей
мужской, родился 16.07.1976, Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
умер 20.09.2024
ОтецПочатков ВикторНеизвестно г.р.
МатьПочаткова (Бунтина) Валентина25.11.1951 г.р.
Супруги
Орешкина (Орешкина) Надежда23.05.1977 г.р.
Дети
Куркова (Початкова) Татьяна26.01.1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976
Отец: Початков Виктор
Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Развод
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
В/Ч 41680 2 рота 2 батальон Славянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1999
Дочь: Куркова (Початкова) Татьяна
Мать ребёнка: Орешкина (Орешкина) Надежда
Рождение ребёнка
06.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орешкина (Орешкина) Надежда
Военная служба
20.09.2024
Смерть
20.09.2024
Похороны
21.04.2025
Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область