Початков Алексей 16.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Початков Алексей

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 16.07.1976, Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

умер 20.09.2024

Отец
Початков ВикторНеизвестно г.р.
Мать
Початкова (Бунтина) Валентина25.11.1951 г.р.
Супруги
Орешкина (Орешкина) Надежда23.05.1977 г.р.
Дети
Куркова (Початкова) Татьяна26.01.1999 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976

Отец: Початков Виктор

Мать: Початкова (Бунтина) Валентина

Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Развод
Неизвестно

Жена: Орешкина (Орешкина) Надежда

Военная служба
Неизвестно
В/Ч 41680 2 рота 2 батальон Славянка

Штурмовик, позывной Леший

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орешкина (Орешкина) Надежда

Рождение ребёнка
26.01.1999

Дочь: Куркова (Початкова) Татьяна

Мать ребёнка: Орешкина (Орешкина) Надежда

Рождение ребёнка
06.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орешкина (Орешкина) Надежда

Военная служба
20.09.2024

Пропал без вести

Смерть
20.09.2024

Причина смерти: На войне

Похороны
21.04.2025
Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

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